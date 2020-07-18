شكرا لقرائتكم خبر عن «نفسي ألعب من غير ما يخافوا من شكلي».. «استغاثات الوزراء» تستجيب لطفلة بإجراء عملية تجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفاعلاً مع ما يتم رصده من رسائل واستغاثات للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استجابت لجنة اﻻستغاثات الطبية بمجلس الوزراء للاستغاثة التي تم نشرها على مواقع التواصل اﻻجتماعي وتتعلق بالطفلة «فرحة ط.ع»، من محافظة المنوفية.

وتعرضت الطفلة لحادث نتج عنه فقدها لإحدى عينيها، كما أجرى لها العديد من العمليات في الرأس والمخ، وتحتاج لطبيب تجميل، حتى تستطيع أن تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتحقق ما تتمناه، حيث تقول: «نفسي أرجع تاني ألعب وأجري من غير ما حد يخاف من شكلي».

وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية، أنه يتم التعامل السريع مع مختلف الرسائل واﻻستغاثات التي يتم رصدها سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الطفلة فرحة، فإنه تم على الفور التواصل مع كل من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، وشرح تفاصيل الحالة وإرسال صور لها، وذلك عقب قيام مسؤولي التدخل السريع باللجنة بالتواصل مع أهل الطفلة للوقوف على كافة الاحتياجات الطبية اللازمة للحالة.

وأضاف رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية أن اللجنة تلقت اتصالا من مسؤولي جامعة عين شمس، تم بناء عليه إحضار الطفلة فرحة على الفور من محافظة المنوفية إلى القاهرة عبر سيارة إسعاف، وكان في استقبالها الدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم التجميل بمستشفيات جامعة عين شمس، الذى أفاد بأنه تم استقبال الحالة وحجزها بقسم التجميل وتم عمل الفحوصات اللازمة تمهيدا لإجراء الجراحة المطلوبة بعد العرض على أطباء التخدير.