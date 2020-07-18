شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيقية حلوان» تعلن تفاصيل برنامج تدريب علوم التغليف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن برنامجها الجديد هذا العام في علوم التغليف والذى يعد أول برنامج أكاديمي متخصص في التغليف لربط التصميم بالعلم والتكنولوجيا، والذي يقوم بمنح درجة البكالوريوس ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة بإجمالي ١٦٧ ساعة.

ويُعِد برنامج علوم التغليف الخريج كمصمم مبدع ومتميز في مجال تصميم وإنتاج مطبوعات التغليف باختلاف أنواعها، كما تؤهله ليكون قادراً على حل المشكلات الصناعية في البيئة المحيطة وتلبية ومواكبة متطلبات سوق العمل من خلال ممارسة الابتكار الفني والأبحاث العلمية والتطبيقية بهدف التطوير المستمر.

ويقوم برنامج علوم التغليف بتأهيل الخريج ليواكب التطورات الحديثة في المجال وخاصة أنه يدرس باللغة الإنجليزية.

ويستطيع الطالب التقدم للالتحاق بالبرنامج بعد اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للكلية.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطالب لتطبيق المعارف والمهارات المتعلقة بعلوم تصميم وإنتاج التغليف، وتزويد الطالب بالمهارات المعرفية والذهنية والمهنية التي تمكنه من حل مشاكل عمليات التصميم والإنتاج للتغليف والإلمام بالاتجاهات الحديثة في التغلب عليها، كما تساهم في تدعيم قدرة الطالب على اتخاذ القرارات سواء التصميمية منها أو الإنتاجية في الظروف المختلفة، بجانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بما يحقق الحفاظ عليها، وربط علوم وتقنيات التغليف ودمجها مع علوم الحاسب الآلي وتطوير عمليات التصميم والإنتاج من خلال ذلك، وإتقان المهارات المهنية في مجال تخطيط وإدارة المشروعات لتنميتها وضبط الجودة بها وبرمجة عمليات التصميم لها وتسويق منتجات التغليف، وتنمية الوعي بدور مصمم التغليف في مجال الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع، وتلبية متطلبات سوق التغليف محليًا ودوليًا.

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