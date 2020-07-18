شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بتطهير وتعقيم المجازر مع اقتراب عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على ضرروة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجميع المجازر وإدارات الطب البيطري بنطاق المحافظة، مؤكداً على تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بإدارات الطب البيطري بمراكز المحافظة والتي تعمل على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام تليفونات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام إجازة العيد والعمل على حلها فوراً.

وأفاد الدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب البيطري، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة وفتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعاً لكثافة الذبائح ولمواجهة زيادتها، وكذا توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم وتطهير وتعقيم المجازر، بالإضافة إلى توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم، كما تم إعداد برنامج للمرور على المحلات والسوبر ماركت من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني وتاريخ الصلاحية، وكذا المرور على المحلات والمطاعم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والشؤون الصحية بالمحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن استمرار فتح المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي طوال أيام العيد مجاناً للحفاظ على البيئة ولضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي وذلك بعد الكشف عليها من خلال أطباء متخصصين، بالإضافة إلى تكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، وكذا التفتيش على ثلاجات اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة حفاظاً على صحة المواطنين، مؤكداً على مراقبة جميع منافذ بيع المنتجات ذات المنشأ الحيواني للتأكد من صلاحيتها وجودتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تكثيف عمل لجان مكافحة الحيوانات الضالة بجميع مراكز ومدن المحافظة حرصاً على سلامة المواطنين.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الأضحي المبارك للتأكد من استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.