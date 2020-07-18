شكرا لقرائتكم خبر عن تخليدًا لذكراهم.. «تنفيذى المنوفية» يوافق على إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذى بمحافظة المنوفية على إطلاق أسماء عدد من الشهداء من أبناء المحافظة على بعض المدارس تقديرا لدورهم البطولى وتخليدا لذكراهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

حيث وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد ملازم أول طيار محمد قطب الخولى على مدرسة أجهور الرمل الابتدائية الجديدة بقرية أجهور الرمل مركز قويسنا، وكذلك إطلاق اسم الشهيد جابر محمد زريعة على مدرسة أشليم الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة قويسنا، وإطلاق اسم الشهيد النقيب السيد محمود محمد زهو على مدرسة دمهوج الابتدائية مركز قويسنا، وإطلاق اسم الشهيد المقدم طيار شهيد مهتدى السيد مهتدى الشاذلى على مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بالأطارشة بمركز ومدينة الباجور، وإطلاق اسم الشهيد حمدى إبراهيم عبدالعزيز على مدرسة شبراخلفون الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة شبين الكوم، وإطلاق اسم الشهيد مؤمن رفعت خضر على مدرسة جنزور الابتدائية الحديثة بمركز ومدينة بركة السبع، وإطلاق اسم الشهيد ملازم أول أحمد صلاح عبدالبصير عيسى على مدرسة كفر رماح للتعليم الأساسي بمركز ومدينة منوف، وإطلاق اسم الشهيد النقيب محمود محمد مبروك المغربي على مدرسة كوم مازن الإعدادية المشتركة مركز تلا.

هذا وقد وافق المجلس على تطوير ميدان عصمت السادات بمركز ومدينة تلا وإطلاق اسم الرئيس السادات عليه بعد تجميله.