شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 31 فندق ب6 محافظات حصلت على شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أنه تسلم نهاية الاسبوع الماضي 31 فندقا بستة محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء والاقصر والقاهرة الكبري ومطروح والسويس، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وهي نوبيا، والبارون بالاس، ونيمو، وريفيرا بلازا ريزورت، وكاربيان وورلد سومه باي، و12 فندقا بمحافظة جنوب سيناء ، و 4 فنادق بمحافظة الأقصر. بالإضافة الى 6 فنادق بالقاهرة الكبرى و3 فنادق بمحافظة مطروح والساحل الشمالى، وفندق واحد بالعين السخنة بمحافظة السويس .

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية فقد وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 572 فندقا ب 21 محافظة علي مستوي الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

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وأهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها. ويقوم وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى زيارة رسمية إلى العاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي رفيع المستوى، يبحث خلالها مع مسئولى القطاع السياحى العام والخاص فى بيلاروسيا تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر، لا سيما في ظل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري.

واختتم وزير السياحة والاثار زيارته امس لأوكرانيا والتى تضمنت عقد عدة لقاءات رسمية ومهنية هامة مع الجانب الأوكراني، حيث عقد العنانى مؤتمرا صحفيا، حضره ممثلي أهم وكالات الأنباء والصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية الأوكرانية، وذلك لاستعراض أهم المستجدات في قطاع السياحة في مصر.

وخلال المؤتمر، قام الدكتور خالد العناني بالرد على جميع تساؤلات وسائل الإعلام واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الخارج، وعن الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع .