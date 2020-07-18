شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: توسعة شارعى جسر السويس وأبو زهرة لاستيعاب الكثافات المرورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم أعمال تطوير محور جسر السويس فى المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة كما تفقد أعمال توسعة شارع مصطفى أبو زهرة الواقع خلف الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يربط شارعى يوسف عباس والطيران لمتابعة الأعمال التى تقوم بها المحافظة في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشوارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النظافة والتشجير للشوارع المطلة والمتقاطعة مع المحاور الرئيسية .

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم 34 شارع احمد عصمت بحي عين شمس وهو عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من 18 طابق حيث سيتم إزالة العقار حتى سطح الأرض .

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال ازالة الأدوار المخالفة بالعقار رقم 8 بشارع الكمال بحلمية الزيتون حيث ان العقار حاصل على ترخيص بناء ارضي و5 ادوار وقام مالكه ببناء 13 دور .

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وأكد محافظ القاهرة للمواطنين ان الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء المخالف والعشوائي والازالة الفورية لها .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة .