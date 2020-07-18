شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد إزالة أعلى برج مخالف بعين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم 34 شارع احمد عصمت بحي عين شمس وهو عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من 18 طابق حيث سيتم إزالة العقار حتى سطح الأرض .

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال ازالة الأدوار المخالفة بالعقار رقم 8 بشارع الكمال بحلمية الزيتون حيث ان العقار حاصل على ترخيص بناء ارضي و٥ ادوار وقام مالكه ببناء 13 دور .

وأكد محافظ القاهرة للمواطنين أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء المخالف والعشوائي والازالة الفورية لها .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين الاتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة .

رافق المحافظ خلال جولته المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، واللواء إبراهيم عوض رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة.