شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 6 رحلات طيران تقل 1060 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر مطار الكويت الدولي 15 رحلة طيران تحمل علي متنها 3135 راكبا إلي مطارات 7 دول: "مصر، والإمارات، وبنجلاديش، ولبنان، والهند، وباكستان، وقطر"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 6 رحلات تقل 1060 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم السبت، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلي مطارات القاهرة، وسوهاج، أسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 18 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1060 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران المصرية، رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا ، والرحلة الثالثة علي فلاي ايجبت رقم 5086 قيام من مطار الكويت 15:00 وتصل مطار أسيوط وعلي متنها 290 عاملا.

أما الرحلة الرابعة علي طيران العربية - مصر رقم 722 قيام من الكويت 18:45 ، وصل لمطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:50 وصول مطار القاهرة، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.