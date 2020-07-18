شكرا لقرائتكم خبر عن قصة اغتصاب جديدة تهز السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أ.ش مغتصب" هاشتاج جديد باللغتين العربية والأجنبية، تصدر تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لكشف تفاصيل واقعة اغتصاب جديدة لفتاة أثناء نومها تحت تأثير الكحول، حيث تزعم فتاة فى روايتها تعرضها للاغتصاب على يد شاب تعرفت عليه عن طريق أصدقائها فى الساحل الشمالى خلال أغسطس من العام 2018، وأنه اعتدى عليها جنسيًا بعد حضورهما حفلة، مع عدد من أصدقائه وتناولوا معًا مشروبات كحولية جعلتها غير قادرة على التركيز.

وزعمت رسالة الفتاة ضحية هذه الواقعة أن شابا فى العشرين من عمره يدعى "أ.ش" اعتدى عليها جنسيا عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، لافتة إلى أن علاقتها لم تكن وثيقة بهذا الشاب الذى استغل نومها تحت تأثير المشروبات الكحولية التى تناولوها واغتصبها، موضحة أنها بعدما استيقظت واكتشفت الأمر هرب الشاب خوفًا من فضح أمره.

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وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر "تويتر"، بإعادة نشر القصة لفضح الشاب المتورط فى واقعة الاغتصاب حسب رواية الفتاة، وفيما كانت أغلب الآراء تهاجم الشاب على فعلته، فإن البعض أشار إلى أن الفتاة تتحمل بعض المسئولية كونها ذهبت معه إلى منزل أصدقائه، كما أنهما لم يكن بينهما صداقة قوية مسبقة، وقال محمد رفاعى "توقفوا عن جعل كل الفتيات ملائكة، هذه الفتاة تتحمل بعض المسئولية عما حدث لها.. كيف يمكن لفتاة أن تذهب إلى مكان مع شاب لا تعرفه؟.. أنا لا أدافع عن الشاب، لكن هذه الفتاة لديها خطأ كبير فى أن تثق بغريب".

وشارك محمد، فى الهاشتاج وقال: "حفنة من المراهقين فعلوا ذلك مرة، وحفنة من المراهقين يفعلون ذلك مرة أخرى"، وأضافت يمنى "لا يجب على هذا الشاب أن يتحرر بعد ما فعله.. لا يجب أن يعيش حياة طبيعية".