شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 3 عقارات بشارع فيصل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الإزالة لـ 3 عقارات على مساحة 400 م2 بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضى ودور أول كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديها على خط التنظيم وكانت تتسبب في احداث اعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقه ضياء بشارع الملك فيصل .

وأشار المحافظ إلى أن الإزالة تأتى فى إطار المجهودات التى تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات ، موجهاً رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة ببحث طلبات سكان العقارات فيما يتعلق بالتعويضات.

كما وجه بسرعه رفع مخلفات والرتش الناتجه عن الازاله لتوسعه المنطقه محل الازاله وضمها لشارع فيصل الرئيسي .

وشملت الجولة مرور المحافظ على أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية والمريوطية للوقوف على حجم الأعمال التى تم إنجازها ومدى كفاءة وجودة تلك الأعمال، حيث وجه المحافظ بدراسة المنازل المتعدية على خط التنظيم على جانبى طريق المنصورية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وجه رئيس حى الهرم ورئيس الهيئة العامة للتظافة والتجميل بالتنسيق مع الشركة القائمة بالأعمال بضرورة رفع المخلفات والقمامة من محيط منطقة الأعمال أولاً بأول .

كما حرص المحافظ على توجيه التحية للعاملين بمواقع التطوير بمحور المريوطية مشيدًا بالمظهر الجمالى الذى وصلت إليه الأجزاء التى تم الإنتهاء منها ومحفزاً لهم بضرورة إنهاء كافة الأعمال بنفس المستوى من الكفاءة والجودة ، مشدداً على تحسين خامات بلاط الإنترلوك المستخدمة فى الأرصفة على جانبى الطريق لإكتمال الصورة الحضارية وسرعة الإنتهاء من الموقف الحضارى الذى يجرى إنشاءه بتقاطع الطريق مع شارع الهرم والإعتماد على الأدوات الإلكترونية لضمان كفاءة وسرعة العمل به.

رافق المحافظ اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء الطالبية و الهرم ورئيس جهاز السرفيس بالجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجبزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومدير جهاز أملاك الدولة بالمحافظة.