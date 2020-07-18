شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام عين شمس يحيون ذكرى "المنسى" بمجلة "دشمة" ضمن مشروع تخرجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجموعة من طلاب الصحافة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس مجلة بعنوان "دشمة" ضمن مشروعات تخرج طلاب شعبة الصحافة للعام الجامعى 2019 /2020 وذلك تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة ود. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب وتحت إشراف د. هبه شاهين رئيس القسم.

وشارك في المجلة 43 طالبا من طلاب شعبة الصحافة بالقسم تحت اشراف نسمة محمد المدرس المساعد بالقسم، كما يتولى أحمد كمال الدين مسئولية الإخراج الفني للمجلة، وتتولى أماني إبراهيم الديسك الصحفي.

وتأتي مجلة "دشمة" للتأكيد على قوة العلاقة التي تربط بين الشعب المصري وقواته المسلحة، حيث تعد الدشمة بمثابة الحصن الذي يحتمي به الجندي أثناء الدفاع عن وطنه، ليكون بذلك الاسم دلالة على الدعم الكبير الذي يقدمه المصريون لجيشهم، تحت شعار " في ضهرك شعب "، وللتأكيد على أن للشعب المصري جيشا يحتمى به ويحميه.

واهتمت مجلة دشمة بتناول كافة المجالات لتؤكد أن كل مواطن يمكن أن يكون جنديا في مكانه، قادرا على المساهمة في حماية واستقرار وطنه بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تحقيقه للنجاح ورفض التطرف الفكري ومحاربة الجهل والفساد.

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وتنوعت المواد الصحفية التي قدمها طلاب "دشمة"، حيث حرص الطلاب على تقديم مجموعة من الحوارات الصحفية الهامة كان أبرزها الحوار مع وزراء ( التموين - التخطيط - التعليم العالي - التربية والتعليم والتعليم الفني - الرياضة - الكهرباء )، بالإضافة إلى الحوار مع جيهان السادات، وقداسة البابا تواضروس الثاني وفضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز الفنانين مثل محمد هنيدي، أمير كرارة، أحمد حاتم، ونجوم الرياضة مثل محمود كهربا، رمضان صبحي، شريف إكرامي، وحرص الطلاب على مشاركة المصادر في حملتهم لدعم القوات المسلحة.

كما قدم الطلاب مجموعة من التحقيقات والتقارير الصحفية التي تتناول أهم القضايا على الساحة، كقضية سد النهضة، وقضية الزيادة السكانية، وجائحة كورونا، فضلا عن متابعة أهم الإنجازات والمشروعات التي تنفذها الدولة مثل مدينة العلمين الجديدة، وتطوير العشوائيات، والطفرة الإنشائية للطرق والكباري.

كما تحتوي مجلة "دشمة" علي ملحق "المنسي" نسبة إلى البطل الشهيد العقيد أحمد صابر منسي، ويستهدف الملحق إحياء ذكرى مجموعة من شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين قد ينسى البعض أسماءهم إلا أن تضحياتهم تظل محفورة في جبين الأمة.