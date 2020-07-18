شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة : 30 طالب فقط بلجان الامتحانات لمراعاة التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن الكلية راعت كل توصيات مجلس الجامعة المطبقة فى امتحانات السنوات النهائية موضحة أن قبل انطلاق ماراثون امتحانات الطلاب شهدت الكلية فترة طويلة من التجهيزات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

واضاف الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريح خاص ل "الخليج 365 " أن تم تعقيم قاعات ومدرجات الامتحانات ووضع الإرشادات التى وضعتها الجامعة الخاصة بالوقاية من كورونا وتركيب كبائن التعقيم والتنمية على الطلاب بارتداء الكمامات .

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واوضحت الدكتورة هويدا مصطفى عميد اعلام القاهرة إنه تم توزيع اعداد الطلاب داخل القاعات الخاصة بأداء الامتحانات بما يضمن مراعاة التباعد الاجتماعى داخل اللجنة وفقا للنسبة التى حددتها الجامعة بحيث يتواجد داخل كل قاعة 30 طالب فقط .

وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى إلى أنه تم أيضا مراعاة أن تكون الامتحانات على فترة واحدة وبخلاف الأيام التى تشهد امتحانات الثانوية العامة .

وذكرت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الامتحانات روعة فيها أن تكون بنظام البابل شيت لتجنب التلامس فى اوراق الإجابة .

ولفتت إلى أن الكلية خصصت اماكن للعزل لاستخدامها عند وجود أى حالات اشتباه من خلال توقيع مقياس الحرارة على الطلاب قبل الدخول للجامعة .