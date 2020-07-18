شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: أتمنى إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن ماسبيرو هو قلب الإعلام المصرى النابض، ويعد الذراع الطويلة للإعلام المصرى، متمنيا أن تعود ماسبيرو للقوة والصلابة.
وأضاف كرم جبر خلال كلمة له فى ورشة العمل التى تنظمها الهيئات الإعلامية حول انتخابات مجلس الشيوخ، أن هذه الورشة الخاصة لتغطية مجلس الشيوخ سيعقبها ورشة عن انتخابات مجلس النواب الهدف ان نقدم خدمة للاعلام والاعلاميين ليكونوا على اتصال مباشر بالاحداث والحقايق والمعلومات، مؤكدا أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، سيقدم كما وعد كل التسهيلات الممكنة للاعلاميين من تصاريح وتوفير المعلومات اول باول .
و تمنى كرم جبر أن تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من ماسبيرو باعتباره قلب الاعلام المصري لانه اعلام قومي وطني يعبر عن ضمير المجتمع و ليس له ولاء الا لخدمة القضايا الوطنية.
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