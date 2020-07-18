"الطاقة الذرية" تنظم دورات تدريبية فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عاطف عبد الحميد، إن الهيئة تقوم بدور كبير في مجال التدريب على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وأضاف عبد الحميد فى بيان اليوم، أن الهيئة تتعاون مع العديد من الجهات في مجال التدريب منها الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى تبادل الخبرات مع هذه المؤسسات الكبرى في مجال التدريب الخاص بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بدور كبير في تدريب أبناء الوطن العربي من خلال البرامج التدريبية للهيئة العربية للطاقة الذرية وكذا تدريب أبناء القارة الإفريقية في المجال النووي السلمي من خلال اتفاقية "أفرا" الخاصة بالتعاون بين الدول الإفريقية في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
من جانبه، قال الدكتور خالد صقر نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، إن الهيئة تنظم دورات تدريبية في العديد من المجالات المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومنها أسس التعامل الآمن مع المواد النووية والإشعاعية وطرق معالجة والتحفظ على النفايات المشعة، التوعية الإشعاعية لمسئولي الأمن والجمارك، الاستخدام الأمثل لأجهزة القياس الإشعاعي، والتعامل الآمن مع المصادر المشعة المغلقة، الوقاية الإشعاعية في مجال الأشعة التشخيصية، ورصد وقياس المستويات الإشعاعية المختلفة.
وأضاف أن الهيئة تنظم كذلك دورات في مجال استخدام تقنيات النظائر المشعة في في الاستخدامات الصناعية والطبية والزراعية والمياه والأراضي والأغذية المعالجة إشعاعياً وتأمين نقل المصادر المشعة وقواعد التعامل مع الحوادث الإشعاعية المختلفة.
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