شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى: امتحان علم النفس للثانوية يأتى فى 20 سؤالا وفق المواصفات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الأسئلة فى امتحان علم النفس والاجتماع المقرر أن يؤديه غدا الأحد طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، 20 سؤالا، يجيب الطالب عليها، موضحا أن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية، وواضحة ليس مناسبة لجميع مستويات الطلاب المعرفية وبها جزئيات للطلاب الفائقين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسى الجارى، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق"، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.