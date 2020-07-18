الجريدة الرسمية تنشر تصويبا لأخطاء نشرت بلائحة الموارد البشرية لهيئة الاعتماد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تصحيحا لبعض الأخطاء التي وردت في لائحة الموارد البشرية والتي سبق نشرها في وقت سابق .
وكان الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اعلن عن إطلاق برنامج (إيجي كاب) كأول برنامج متكامل ومكثف في مصر والوطن العربي لإعداد كادر متخصص في تأهيل المنشآت الطبية بكافة أنواعها للاعتماد طبقًا لمعايير جودة الرعاية الطبية وأمن وسلامة المرضى وسلامة البيئة التي أصدرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وقال رئيس الهيئة، إن برنامج (إيجي كاب) يتميز وينفرد بأنه يهتم ويركز ليس فقط على اكتساب المعلومات الأساسية لتطبيقات الجودة والسلامة ولكن يشمل أيضًا التدريب العملي وكيفية تطبيق أفضل الممارسات لجودة الرعاية الطبية، طبقًا للمعايير العالمية التي وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
ويتم التدريب العملي في إحدى المنشآت المعتمدة لدى الهيئة، ويقوم بالتدريب نخبة من أفضل الخبراء في هذا المجال.
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