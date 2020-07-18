شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .. ماذا تفعل للوقاية من كورونا داخل المطاعم ؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب اتباع سلسلة من التعليمات داخل المطاعم للحماية من عدوى كورونا منها الحجز المسبق والحضور في الموعد المحدد الدفع الكترونيا مع ارتداء الكمامة .

واوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يجب استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد مع قياس درجة الحرارة للمترددين قبل الدخول ومراعاة التباعد بين الاشخاص والكراسى بما لا يقل عن متر وتعقيم الايدى باستمرار وغسلها بالماء والصابون .

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال بيان لوزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و 4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.