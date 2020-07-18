شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الشائعات والمعلومات المغلوطة وراء الخوف من وصم الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الشائعات والمعلومات المغلوطة حول فيروس كورونا تنتشر بشكل سريع وهو ما يساهم في زيادة الخوف والوصم والتمييز.
وتابعت وزارة الصحة فى منشور لها اليوم عبر الصفحة الرسمية للوزارة علي فيس بوك :من الصعب على الأشخاص الوصول للمعلومة الحقيقية، وطالبت بالمساهمة في نشر المعلومات من مصادرها والبعد عن الشائعات ومحاربتها .
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وقال بيان لوزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و 4188 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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