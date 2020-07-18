شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الشائعات والمعلومات المغلوطة وراء الخوف من وصم الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الشائعات والمعلومات المغلوطة حول فيروس كورونا تنتشر بشكل سريع وهو ما يساهم في زيادة الخوف والوصم والتمييز.

وتابعت وزارة الصحة فى منشور لها اليوم عبر الصفحة الرسمية للوزارة علي فيس بوك :من الصعب على الأشخاص الوصول للمعلومة الحقيقية، وطالبت بالمساهمة في نشر المعلومات من مصادرها والبعد عن الشائعات ومحاربتها .