شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: احتفالية جوائز الصحافة المصرية الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساًء بمسرح النقابة. ونظرا للظروف الحالية سيقتصر الحفل على حضور الزملاء الفائزين فقط دون مرافقين، على أن يتم بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على فيسبوك. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 86,474

تعافي 27,302

وفيات 4,188

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