شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مرشحًا يتنافسون بـ«فردى الشيوخ» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم مرشحان محتملان جديدان بأوراقهما إلى اللجنة المشرفة على الإنتخابات في البحيرة برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات، للترشح على المقاعد الفردية بمجلس الشيوخ في محافظة البحيرة، ليرتفع عدد المتقدمين للترشح إلى 38 مرشحًا محتملاً يتنافسون على 7 مقاعد.

والمرشحان هما هناء فتح الإله عبد الغفار عبد الرحمن، مرشحة عن حزب حماة الوطن، ومحمد أحمد محمد عشيبة، مستقل.

ويرتفع بذلك عدد المتقدمين للترشح إلى 38 مرشحًا بينهم 22 يمثلون 9 أحزاب و15 مرشحًا مستقلاً، وكان أعلى الأحزاب تمثيلاً للمرشحين هو حزب مستقبل وطن بعدد 7 مرشحين، ثم حزب النور بعدد 4 مرشحين، ويليهما حزبا الوفد وحماة الوطن بعدد 3 مرشحين لكل منهما، كما تقدمت 5 أحزاب بمرشح وحيد لكل منهم، بالإضافة إلى 16 مرشحًا مستقلاً.