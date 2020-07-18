شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 281 عاملا بالدقهلية وتسجيل 2092 راغب عمل بمكاتب التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية 281 عاملا، بينهم 4 من ذوى الهمم، من الذكور والإناث بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من واقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم تسجيل 2092 راغب عمل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منح رعاية صحية واجتماعية بمبلغ 27 ألف جنيه لـ 8 حالات، حيث تم صرف ألفين جنيه منحة مواليد، و4 آلاف منحة رعاية صحية لعملية جراحية صغرى لعاملين، و5 آلاف جنيه عملية جراحية كبرى لعامل، وصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة عامل، فضلا عن صرف 6 آلاف 3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى ، وتم تسجيل 120 عاملا بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أحمد القللى: تم تلقى 27 شكوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، منها 23 فردية و 4 جماعية، وتم تسوية جميعها ودياً ، مشيرا إلي أن المديرية قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنشآت، وذلك من خلال التفتيش علي 452 منشأة بحملات لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية وتم التأكد من تعقيم وتطهير المنشآت والمركبات التي تقل العمال، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية، والعلامات الإرشادية داخلها، ومتابعة تنفيذ التعليمات بخصوص الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حفاظاً علي العاملين من انتشار الفيروس .