شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: اعتماد 32 مليار جنيه لقطاع المياه في العام المالي الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، فى اجتماع مع خبراء مياه الشرب والصرف الصحي بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي لمشروعات إدارة المياه.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل في بداية الاجتماع رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الاسكان، والموقف الحالي للمشروعات المختلفة بمجال مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك، وتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن الدولة، مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تولى اهتماماً كبيراً لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة، وصحة المواطن المصري، حيث تم اعتماد مبلغ يزيد على 32 مليار جنيه للعام المالي الحالي (20/21)، وذلك للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الجهات التابعة للوزارة، شاملاً أعمال التشغيل والصيانة للشبكات والمحطات القائمة.

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وتم خلال الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الهولندي فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة الناتجة، وسُبل الإستفادة منها في توفير الطاقة، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية وخاصة بالمناطق الريفية.

وصرح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية بأن الإجتماع يأتى في ضوء الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وهولندا بشأن التعاون الفني والصادر بشأنها قرار وزارى رقم 143 لسنة 2020.