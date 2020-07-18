شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الثانوية العامة تتسلم كراسات إجابة بوكليت الوطنية من الطلاب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسلم لجان سير امتحانات الثانوية العامة، غدا الأحد، كراسات امتحان مادة التربية الوطنية من طلاب الثانوية العامة بعد الإجابة عن أسئلتها فى المنزل با عتبارها إحدى المواد غير المضافة للمجموع، وقالت مصادر مسئولة، إن أى طالب فقد كراسة الامتحان يستطيع الحصول على بديل لها بعد تحرير محضر بذلك وتسليمه للجنة السير.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت تسليم طلاب الثانوية العامة كراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع " التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء" لأداء الطلاب امتحاناتهم فى المنزل تخفيفا من نزول الطلاب بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على زيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالمنتدبين بلجان السير ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة و لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020.

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واكدت الوزارة، أن زيادة المكافأة تسرى على رؤساء و وكلاء الأقسام والحجرات بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة للامتحانات، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم إلى تعليمات إلى الادارة العامة للامتحانات لاخطار كافة الجهات المعنية لمراعاة تنفيذ موافقة الوزير عند تحرير استمارات الصرف قبل اعتمادها من الادارة العامة للامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسى الجارى، 2019،2020 بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق"، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.