شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير 28 رحلة دولية تقل 3600 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم السبت رحلاتها إلى 28 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3600 راكبا وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من لندن - باريس - بروكسل- أثينا - نيويورك - روما - فرانكفورت - مدريد - أمستردام - أديس أبابا - موسكو - برلين - دار السلام - ميونخ - البحرين - الشارقة - الكويت - كازابلانكا - بيروت - دوالا - كوالالمبور - مسقط، و رحلتين جويتين إلي ابوظبي و دبي - ميلانو ، بخلاف الرحلات الداخلية و الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من جدة والدمام والمدينة المنورة .

Advertisements

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.