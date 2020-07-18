شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الدقهلية: تعافى 722 مصابا بكورونا من أصل 938 حالة بنسبة شفاء 77٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تعافى 722 حالة من مصابى فيروس كورونا من إجمالى 938 بنسبة شفاء بلغت 77%، وأوضح أنه بخروج وتعافى 12 حالة من مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد، وانخفاض عدد المرضى بمستشفى تمى الأمديد إلى 35 مصابا فقط، وأنه جارى متابعتهم وصرف العلاج لهم وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة وسوف يتم خروجهم فى القريب العاجل.

وأشار مكى أن صحة الدقهلية تسجل متوسط 12 إصابة جديدة فى معدل يومى، وهو ما يدعو إلى التفاؤل ونسبة لعدد السكان ، وتأتى الدقهلية فى المحافظات الأقل إصابة على مستوى الجمهورية بفيروس كورونا .

المتعافين من فيروس كورونا بالدقهلية

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المتعافين من فيروس كورونا بالدقهلية

المتعافين من فيروس كورونا بالدقهلية

المتعافين من فيروس كورونا بالدقهلية