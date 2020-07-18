وزير النقل: افتتاح المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق قبل عيد الأضحى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أنه سيتم افتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من النزهة حتى محطة عدلى منصور قبل عيد الأضحى، داعيا الجمهور إلى الفرح بما تحقق من تطوير فى المترو والسكة الحديد.

وأضاف وزير النقل خلال احتفالية بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة:" نحن متواجدون لخدمة المواطن المصرى ونبارك للشعب المصرى على التطوير.

كانت الهيئة القومية للأنفاق انتهت من كافة أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم، كما استكملت كافة تجارب واختبار التشغيل لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والقطارات التي ستعمل خلال هذا الجزء .

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وأكدت مصادر مطلعة لليوم السابع أن تحالف شركات المقاولات المنفذةللمشروع انتهى من كافة الاعمال والاختبارات وإجراءات السلامة، وأن المشروع أصبح جاهز للافتتاح والتشغيل الرسمي للجمهور، متوقعة افتتاح هذا المشروع للجمهور خلال احتفالية كبرى متوقع حضورها رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وأن هناك اتجاه لافتتاح المشروع للجمهور قبل نهاية الشهر الجارى.

وقالت المصادر إنه مخطط افتتاح وتشغيل 6 محطات جديدة ستدخل الخدمةبالخط الثالث للمترو بعد إصدار شهادة سلامة أنظمة تشغيلها من الخبراء واستشاريين المشروع، لافتة إلى أن المحطات الجديدة هى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور، وأن هذه المحطات الـ 6 علوية منفذة عبر جسم كوبرى ممتد.

وأشارت المصادر إلى أن محطة عدلي منصور التي ستمثل نهاية الخط الثالث للمترو ستضم 3 محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص، لافتة إلى أنها ستربط وستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا، كما ستربط وستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة، كما سيجاورها ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.