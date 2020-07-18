شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد بدء تشغيل العربات والجرارات الروسية.. ويؤكد: أوفينا بالعهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير احتفالية بدء تشغيل جرارات السكة الحديد الجديدة والعربات الروسية الجديدة والعربات المكيفة والعادية المطورة حديثا، حيث أكد أن الوزارة أوفت بعهدها بتطوير السكة الحديد.

وقال وزير النقل إنه تم توزيع العربات الجديدة على محطات السكة الحديد لكى يراها المواطنون ويفرحوا بما تحقق من ثمرة جهد تطوير السكة الحديد وتحسين الخدمة.

كانت هيئة السكة الحديد وزعت عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والأقصر مغطاة بأعلام مصر والوروود، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وذلك استعدادا لتشغيلها وإدخالها على الخطوط الرئيسية.

وستصبح أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة لتعمل ضمن اسطولها المكون من قطارات أسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية، وذلك ضمن تعاقد الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد للهيئة 1300 عربة مكيفة وعادية.

وأول عربات روسية جديدة وصلت تضم 33 عربة تشمل 22 عربة وصلت منذ أيام و10 عربات وصلت نهاية الأسبوع الماضى وعربة نموذج وصلت منذ أسابيع ويجرى تجربتها واختبارها وتشغيلها بدون ركاب للتأكد من إجراءات السلامة بها.

والعربات الـ 33 عادية (ذات تهوية ديناميكية) وتكوّن 3 قطارات، وأن هناك اتجاه لتشغيلها بدون ركاب حتى بداية أغسطس، بحيث يعمل استوكات العربات الجديدة يوميا بدون ركاب ضمن التجارب التى تجرى على العربات الجديدة للتأكد من إجراءات السلامة بها، على أن تبدأ فى نقل الركاب مع بداية أغسطس.

وكافة العربات الجديدة الروسية ستعمل ستعمل على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط، حيث ستحل محل بعض عربات القطارات المكيفة والمميزة العاملة حاليا المخطط نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات وخطوط الضواحى.

والعربات الروسية الجديدة ابتداء من الشهر المقبل مخطط توافدها على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر، ضمن التعاقد مع مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد.

والعربات الروسية الجديدة ستقطرها جرارات ضمن الجرارات الجديدة التى توردها شركة جنرال الكتريك الأمريكية، وهى تأتى ضمن صفقة تشمل 1300 عربة جديد مكيفة وعادية ومكيفة عادية تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد مع شركة ترانسماس هولدينج بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها فى صورة قرض ميسر بالاشتراك بين بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسى .

والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".

كمًا وزعت هيئة السكة الحديد عدد من العربات الاسبانى والعادية المطورة حديثا فى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وورش كوم أبو راضى فى محطات القاهرة والاسكندرية والزقازيق والمنصورة وطنطا والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان تحت مسمى "اصطفاف العربات الجديدة" ليراها الركاب كنوع من الدعاية التى تخطط وزارة النقل القيام لتغيير صورة قطارات السكة الحديد لدى المواطنين.

الجرار الجديد فى اول يوم خدمه



الجرار من الداخل



الجرارات الجديده تتزين بالورود



العربات الجديده للقطار



الورود تزين عربات القطار



الورود على باب عربه القطار الجديد

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تنظيف عربه القطار من الخارج



جوله وزير النقل داخل عربات القطار



حديث بين وزير النقل وسائق الجرار الجديد



حديث وزير النقل مع المسؤليين



دوره مياه العربه من الداخل



دوره مياه عربات القطار الجديد



رقم الجرار الجديد



سائق الجرار



شعار هيئه السكه الحديد



صوره الرئيس السيسي ووزير النقل



عربات القطار الجديده من الداخل



علم مصر على الجرار الجديد



لافته على عربه القطار



مءتمر وزير النقل



محطه مصر من الخارج



محطه مصر من الداخل



محطه مصر



نفق داخل محطه مصر



واجهه الجرار



وزير النقل يتحدث لوسائل الاعلام