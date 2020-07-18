شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى مطاى بالمنيا تسجل صفر إصابات بكورونا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة منذ تخصيصها كمستشفى للعزل ضم 14 مستشفى تم تخصيصها لاستقبال حالات الاشتباه لمصابي فيروس كورونا، لم تسجل مستشفى مطاى المركزي أى حالات إصابة بالفيروس أمس الجمعة.

وقال مصدر طبي، إن المستشفى لم تسجل أمس الجمعة دخول أى حالات إصابة للمستشفى، وذلك منذ تخصيصها مستشفى للعزل، وأضاف أن حالة من السعادة والفرحة خيمت على الفريق الطبى، ودعا المواطنين بالحذر واتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالواقية من فيروس كورونا.

وكانت محافظة المنيا أعلنت عن تخصيص 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى مستشفى عزل ملوي، وذلك ضمن 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيصها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بجميع المستشفيات، موجها باستمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضم المستشفيات ال14، "مستشفى مطاي المركزي، وبنى مزار المركزي، والعدوة ، ومغاغة والفكرية المركزي، ومستشفى الصدر بالمنيا، وملوى، وبنى مزار بالإضافة إلى مستشفى الحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط .