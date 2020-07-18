شكرا لقرائتكم خبر عن روحانى يعلن إصابة 25 مليون إيرانى بكورونا.. و35 مليونا مهددون بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، إنه تلقى تقريرا من وزارة الصحة يتضمن تقديرات بإصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا، وكشف أن 30 إلى 35 مليون مواطن معرضون للإصابة بكوفيد 19 وفقا للتقرير.
وذكر الرئيس الإيراني، أن 500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر عليهم أعراض المرض.
وأشار روحاني إلى أنه خلال الـ150 يوما الماضية من تفشي الوباء استقبلت المشافي نحو 200 ألف مصاب، محذرا من أن هذا العدد قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة، و"علينا أن نكون مستعدين للأسوأ في المشافي".
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