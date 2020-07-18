شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتية: 1060 عالقا مصريا يغادرون إلى 3 محافظات عبر 6 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية، اليوم السبت، مغادرة 1060 من العالقين المصريين فى الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية، وأوضحت (الطيران المدنى) الكويتية- فى بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 625 راكبا إلى القاهرة، ورحلة على متنها 290 راكبا إلى أسيوط ورحلة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.

وكانت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، مغادرة 1390 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

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وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 810 ركاب إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.