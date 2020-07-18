شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة بعدد محدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة المقبلة، بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية. وشددت وزارة الأوقاف على أنه لن يتم فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، حيث لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة. ووجهت الوزارة أئمة المساجد والعاملين بضرورة الالتزام بهذه الضوابط وعدم فتح المساجد لأى سبب من الأسباب وقت صلاة الجمعة والالتزام بالنداء لأداء صلاة الظهر فى المنازل بأذان النوازل فقط. ووجه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالوزارة ورئيس غرفة عمليات الوزارة، بضرورة استمرار عقد غرفة العمليات على مدار الساعة وخاصة قبل وأثناء صلاة الجمعة والمتابعة اللحظية مع مديريات الأوقاف فى جميع المحافظات لرصد أى مخالفات ومعاقبة المتسبب بها فورا.

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