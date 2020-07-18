شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تقرر وقف أمين الصندوق وإحالته للتحقيق لتسريب اجتماعات المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الأطباء، سحب الثقة من الدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق، ووقفه عن مزاولة مهام منصبه، وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة، أمس الجمعة، على إثر إحالته للتحقيق لتسريبه أوراق خاصة بقرارت واجتماعات المجلس على صفحات السوشيال ميديا، وبعض الوقائع الأخرى.

وكان قد قرر مجلس النقابة، فى اجتماعه السابق، إحالة أمين الصندوق للتحقيق، إلا أنه لم يحضر أمام لجنة التحقيق، وبناءا عليه تم إجراء تصويت خلال اجتماع أمس، ووافقت الأغلبية على سحب الثقة من أمين الصندوق لحين انتهاء التحقيقات معه، وإسناد مهام أمانة الصندوق للدكتور أحمد فتحى، أمين الصندوق المساعد.

من ناحية أخرى، كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة وسام سيد ديب سيد، أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة، ودعت الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنها الشهيد رقم ( 121 )، من الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذى تم توثيق بياناتهم حتى الآن ( والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل ) والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان فى نشر النعى ).