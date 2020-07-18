شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم مائل للحرارة.. والرطوبة 85% بالقاهرة والعظمى 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85% .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة.

وشهد أمس الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح نشطة.

كما شهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة .