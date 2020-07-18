شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يتوقعون نجاح حملات الإزالة فى الحد من مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول نجاح حملات الإزالة فى الحد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في سؤال بعنوان: هل تتوقع نجاح حملات الإزالة في الحد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 64% أجابوا بـ " نعم " متوقعين نجاح حملات الإزالة فى الحد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

في حين أجاب 36 من المشاركين بلا.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة قد واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية لاسترداد حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

Advertisements

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم أمس تنفيذ 54 حالة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف على مستوى الأحياء والمراكز والمدن شملت إزالة 39 حاله تعدى على الأراضى أملاك الدولة وإزالة 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية و9 حالات بناء مخالف.

ووجه محافظ الجيزة باستمرار إزالة كافة التعديات بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة التعديات فى المهد وتكثيف مجهودات إزالة المخالفات والتعديات يوميا لردع المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم أيضا إزالة 8 حالات تعدى على أرض أملاك دولة ولاية المحافظة بمنطقه جرزا بمركز العياط بمساحة 390 م2 بالإضافة الى تنفيذ عدد 10 حالات إزالة بقرى المرازيق والشوبك وابورجوان بإجمالى مساحة 500 متر على أراضى املاك الدولة حرم الرى.