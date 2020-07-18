شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية وإجراءات وقائية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جامعة القاهرة، اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الجامعى 2019/2020 ، لطلاب الفرق النهائية وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يؤدى طلاب كيات الآداب والاعلام ودار العلوم امتحانهم داخل الحرم الجامعى، فيما تواصل كليات الجامعة الكائنة خارج الحرم الجامعى امتحاناتها أيضا.

وتجرى امتحانات طلاب جامعة القاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا حيث تم وضع كبائن تعقيم على مدخل الحرم الجامعى وتوافر لجان الإدارة الطبية بالجامعة لتوقيع مقياس الحرارة على الطلاب قبل الدخول إلى الجامعة، مع توزيع كمامات وأكياس كحول على الطلاب الذين اتلفت الكمامات الخاصة بهم .

وانتهى الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة، الخميس الماضى ، فى هدوء والتزام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بخطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ ودون رصد أية معوقات أو مشكلات من شأنها التأثير على سير عملية الامتحانات، حيث أعدت جامعة القاهرة خطة شاملة تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لتقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الانسيابية والتباعد والوقاية من العدوى وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

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كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أجرى يوم السبت الماضي 11 يوليو، جولة تفقدية في كليتي الهندسة والآثار لينطلق معها ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة القاهرة، لنحو 80 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفرق النهائية والدراسات العليا، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 25 أغسطس المقبل، ويعقبها مباشرة امتحانات الدراسات العليا.

واختتمت كليات الطب البيطري والهندسة والحقوق (فرع الخرطوم)، امتحانات الأسبوع الأول والتي عقدت على مدار الأسبوع في كليات: الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطب، والزراعة، والعلوم، والتربية النوعية، والآثار، وطب الأسنان، والهندسة، والتجارة، والآداب، ودار العلوم، والطب البيطري، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، والعلاج الطبيعي، على أن تبدأ الأسبوع المقبل الامتحانات في كليات الحقوق، والإعلام، والصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، كما يتم من خلال التقرير متابعة أية شكاوى تتعلق بالامتحانات.