شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: المحكمة الدستورية أكدت حق فتح عيادات بالوحدات السكنية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت حكما بعدم دستورية قرار محافظ الجيزة، رقم 6299 لعام 1999، بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى مقر إدارى، والتى من بينها عيادات طب الأسنان، فى نطاق محافظة الجيزة، والأحياء التابعة لها.

وأوضح بدوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القرار منع تحويل الوحدة السكنية إلى أى مقر إدارى حتى فى حال دفع الرسوم، وهو مثل تهديد لكافة عيادات الأسنان فى المحافظة بالإغلاق، لافتا إلى أن القرار أدى إلى توقف تجديد تراخيص عيادات فى الجيزة، لافتا إلى أن الحكم ألغى القرار الصادر من المحافظة، خاصة أنه لم يمنح فرصة أو حلول للعيادات القائمة بالفعل فى وحدات سكنية.

وأشار إلى أن صدور هذا الحكم، أكد أحقية كافة أطباء الأسنان بالجيزة فى فتح عيادات بالوحدات السكنية.

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من ناحية أخرى، كان قد قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن مجلس النقابة قرر الدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 21 أغسطس 2020، تحت إشراف قضائى كامل، موضحا أن ذلك تم خلال اجتماع للمجلس طارئ بدعوة من 7 أعضاء، وبحضور 14 عضوا بالمجلس.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تقرر ضم 4 أعضاء، للجنة الإشراف على الانتخابات، من خارج المجلس، هم: اللواء طبيب سيد أبو شهبة، عضو مجلس النقابة السابق، والدكتور حسن سليم عضو لجنة قطاع طب الأسنان، الدكتور محمد مطاوع نقيب أطباء الأسنان بالجيزة السابق، والمستشار طه عادل المنتدب لنقابة أطباء الأسنان من وزارة العدل.