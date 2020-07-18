شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المجازر أمام المواطنين بشمال سيناء لذبح الأضاحي مجانًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء علي فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا، تيسيرًا علي المواطنين.
وأكدت الدكتورة عبير حجاب، وكيل مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، أن مجازر شمال سيناء جاهزة لذبح أضاحي المواطنين حيث ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحي المبارك ، وحتي غروب شمس رابع أيام عيد الأضحي المبارك، فضلًا عن توفير طبيب بيطري للإشراف علي عملية الذبح.
أشارت حجاب إلي توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف علي رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل ، حيث أنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، وذلك مقبل أجر رمزي.
شددت حجاب، علي عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، فضلًا عن رفض أي ذبيحة غير مطابقة للشروط، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
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