شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 45 مرشحا محتملا يجرون الكشف الطبي لانتخابات «الشيوخ» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالبارى العجيزي المتحدث الرسمى باسم مديرية الصحة بالمنوفية، إن إجمالى من قاموا بتوقيع الكشف الطبى بمستشفيات المحافظة المخصصة للكشف على مرشحى مجلس الشيوخ هم 45 بينهم 6 سيدات.

واضاف العجيزي، خلال تصريحات صحفية، أن الكشف يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءًا.

وأشار إلى أن هناك 3 أماكن بمديرية الشؤون لتوقيع الكشف الطبي عليهم وهى مستشفى الباحور العام ومقرها في المركز الصحي بالباجور ومستشفى شبين الكوم التعلمي ومستشفى بركة السبع المركزي.

ولفت إلى أن توقيع الكشف الطبي على المتقدمين يشمل الأمراض الباطنية والأمراض النفسية وتحاليل المخدرات في البول والدم.