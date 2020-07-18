شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون يتوافدون على لجان تقديم الأوراق فى «الساعات الأخيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى المحافظات عملها، الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

فى القليوبية، شهدت لجنة تلقى أوراق المرشحين بمحكمة بنها الابتدائية هدوءًا فى اليوم السابع للتقدم قبل غلق باب الترشح، اليوم، حيث ارتفع عدد المرشحين إلى 54 مرشحًا، بعد تقدم 3 مرشحين بينهم سيدة واحدة ليرتفع عدد السيدات المتقدمات منذ فتح باب الترشح إلى 9 سيدات.

وفى المنيا، استقبلت اللجنة مرشحًا واحدًا فقط، معلمًا أزهريًا، وقام عدد من المستقلين ومرشحى قائمة حماة الوطن بتجهيز أوراق ترشحهم لتقديمها فى الساعات الأخيرة من اليوم الأخير لغلق باب الترشح، وأجرى 23 من راغبى الترشح الكشف الطبى.

وفى الأقصر، تقدم 22 مرشحا محتملا بأوراقهم حتى الجمعة، فيما استقبل مستشفى الأقصر العام وأرمنت التخصصى 27 مرشحا محتملا، تم إخضاعهم للفحوصات الطبية الشاملة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات مع المجالس الطبية المتخصصة.

وفى الشرقية، ارتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم إلى 50 مرشحا، جميعهم بالنظام الفردى، فيما تقدم تحالف القائمة الوطنية «من أجل مصر» بأوراق ترشح قائمة الدائرة التى تشمل «قطاع شرق الدلتا » لخوض الانتخابات.

وفى أسوان، تقدم 9 مرشحين بأوراق ترشحهم، حتى أمس، وسط تطبيق إجراءات احترازية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعى ووضع علامات إرشادية لتحديد أماكن الانتظار.

وفى البحيرة، تقدم 10 مرشحين جدد بأوراقهم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ليرتفع عدد المتقدمين للترشح على المقاعد الفردية إلى 36 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد.

Advertisements

وفى شمال سيناء، تقدم خلال الأيام الماضية 6 مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ: وهم 4 مستقلين، وسيدة عن حزب مصر القومى، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة.