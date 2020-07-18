شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: تصحيح 17 مادة لجميع أقسام الثانوية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تصحيح 4 مواد للقسم العلمى، و6 للقسم الأدبى، و7 للشعبة الإسلامية، وجارٍ تصحيح باقى المواد المنتهى امتحانها فى أقرب فرصة، وإعلان نتائج الثانوية الأزهرية منتصف أغسطس المقبل.

وقال وكيل الأزهر، خلال مؤتمر صحفى لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الجمعة: «بالنسبة للقسم العلمى جاءت نسبة النجاح فى مادة الفقه 89.8%، والقرآن الكريم 92.5%، والحديث 95.8%، والفيزياء 91.2%، أما فيما يتعلق بالقسم الأدبى فجاءت نسبة النجاح لمادة الجغرافيا 92.8%، والفقه 69.6%، والنحو 78.4%، والبلاغة 69.8%، والقرآن الكريم 80.8%، والحديث 82.3%، أما فيما يتعلق بنتيجة العلوم الإسلامية فقد تم الانتهاء من تصحيح مواد الفقه والنحو والجغرافيا والحديث والتاريخ والبلاغة والأدب والنصوص والمطالعة، وبلغت نسبة النجاح 100% فى جميع المواد».

وأوضح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن غرفة العمليات ولجان المرور فى جميع المحافظات وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكترونى تتابع سير الامتحانات فى اللجان على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، عن العام الدراسى 2019- 2020 من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبى، ويبلغ عدد طلاب القسم العلمى «بنين» 25127، وفتيات 18029، بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمى، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات العام الجارى 104 طلاب، بإجمالى 128495 طالبًا.

وبلغ العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بجميع المحافظات، تضم كل منها لجانًا فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعى، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية على 12 طالبًا.

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