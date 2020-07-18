شكرا لقرائتكم خبر عن فنون جميلة حلوان: امتحانات القدرات لخريجى الثانوية العامة بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن الكلية ستجرى امتحانات القدرات للحاصلين على الثانوية العامة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن التقديم لأداء اختبارات القدرات سيكون من خلال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى.

وأضاف الدكتور أحمد هنو فى تصريحات خاصة ل "الخليج 365 " أن أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة سيتم وسط إجراءات وقائية مشددة لمنع عدوى فيروس كورونا وتطبيق كافة الاشتراطات التى تعلنها وزارة الصحة من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى وتنظيم دخول الطلاب لأداء الاختبارات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات لمنع أى عدوى محتملة.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، قال إن أعضاء هيئة التدريس بالكلية يواصلون العمل فى تقييم بحوث طلاب فرق النقل بالكلية، والتى تم تقديمها كبديل لامتحانات الفصل الدراسى الثانى فى ضوء قرارات مجلس الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بسبب جائحة كورونا.

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وأضاف الدكتور أحمد فؤاد هنو، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن من المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال الأسبوعين المقبلين، موضحا أن نسبة مؤشرات النجاح الأولية مرتفعة وتزيد عن 90% من إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا بالبحوث.

وتابع عميد كلية الفنون الجميلة أنه وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات سيمنح الطلاب الراسبين أو ممن لم يقدموا البحوث فرصة ثانية لتقديمها، لافتا إلى أن تقييم البحوث سيكون راسبا وناجحل وليس وفقا لدرجات.