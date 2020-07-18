شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: كواشف للحرارة وكمامات بلجان الانتخابات لحماية الأعضاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى، وعضو مجلس النواب، إن النقابة تستعد لإجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام للأطباء، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، والمقرر لها 26 أغسطس 2020، بكافة المحافظات.

وأوضح البدرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه جار استعداد رؤساء اللجان من الأطباء البيطريين لمعاونة المستشارين فى متابعة عمليات التصويت، وعددا من الفنيين لإجراء قياس لحرارة الأعضاء المشاركين بالانتخابات، حيث سيتم توفير 30 كاشفا للحرارة عن بعد، 26 بالمحافظات و4 بالقاهرة والجيزة، وسيتم توفير مطهرات، وعددا من الكمامات أيضا لمن يتخلف من الأطباء البيطريين عن الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وأشار رئيس لجنة انتخابات الأطباء البيطريين، إلى أن كافة اللجان ستلتزم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، من حيث إرتداء مستلزمات الوقاية، ومنع وجود ازدحامات باللجان لمنع انتقال العدوى.

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، على مقاعد النقيب العام والتجديد النصفي و مجالس النقابات الفرعية 2019/2020، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه قد تم الاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية على إقامة العملية الانتخابية للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا (القاهرة - الجيزة - قنا) يوم 26 أغسطس 2020، وأضافت اللجنة أنها على اتصال دائم بأمناء اللجان بجميع المحافظات للأطمئنان على الأجواء بكل محافظة.