شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير أسَرة عزل كورونا بالمستشفيات بعد انخفاض نسب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة، إن هناك أسرة متاحة للعزل في جميع المستشفيات، وأن الوزارة توفر العلاج للمشتبة في إصابتهم بكورونا بالمجان، مؤكدة، أن نسب الإشغال انخفضت إلى حد كبير واصبحت المستشفيات بها أماكن وهذا جاء بعد انخفاض عدد الإصابات.

وأضاف مستشار وزير الصحة والسكان في تصريح لليوم السابع، أن جرعات المشتبة في إصابتهم بكورونا بالعزل المنزلي تصلهم بشكل منتظم، مؤكدا أن نسب الشفاء في الحالات البسيطة والمتوسطة كبيرة جدا.

وتابع: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.