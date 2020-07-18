شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الطعن على الكشوف المبدئية لمرشحى الشيوخ قبل غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لغلق باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم السبت الموافق 18 يوليو، والذى سيكون مفتوح لتلقي طلبات الترشح من التاسعة صباحًا حتى حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الأحد القائمة المبدئية وكشوف أسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، لنظام الفردي والقوائم، ويتزامن مع ذلك، فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمة.

ووفق قانون مجلس الشيوخ، فلكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج أسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، ولكل حزب تقدم بقائمة او اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

ونرصد فى ذلك ضوابط الطعن، وفق قانون مجلس الشيوخ:

- يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 48 ساعة على الأكثر.

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- تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل خلال 48 ساعة على الأكثر.

- ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة.

- والاستثناء فى ذلك هو إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

يذكر أن الانتخابات تجرى لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.