مباحثات السيسي ونظيره الجنوب إفريقي حول سد النهضة تتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

سلطت الصحف القومية الثلاث "الأخبار والأهرام والجمهورية" الصادرة صباح السبت، الضوء على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.

وركزت الصحف الثلاث على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة، التي تمت مؤخرا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضورعدد من المراقبين الدوليين.

وأكد الرئيس السيسي مجددا خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل، معربا في ذات الوقت عن تقديره لجهود الرئيس رامافوزا في هذا الإطار.

من جانبه، أشاد الرئيس رامافوزا بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مما يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل الأزمة..كما تم التوافق على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية.

وتناولت الصحف أيضا اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية للدولة وتقييم موقف القرارات الصادرة بترشيد الإنفاق الاستثماري، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي محمود منتصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إعادة توجيه أوجه الصرف غير الحتمية لإقامة مشروعات ذات عائد أعلى للمواطنين، من أجل ضمان حياة أفضل للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مجلس الوزراء عهد إليها بتقدير الاعتمادات التي ستتم إعادة توجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وسيتم الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية، مشيرة إلى أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحقيق الوفر اللازم لتوجيهه للمشروعات كثيفة العمالة خاصة المشروعات المرتبطة بالأشغال العامة.

وأكدت الوزيرة أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من حيث قدرتها على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، إلى جانب استيعاب أعداد كبيرة من العمالة والتخفيف من حدة البطالة.

وأضافت أنه على الرغم من تأثير فيروس كورونا على الاقتصادين المصري والعالمي فإن توجه الحكومة في موازنة 2020 / 2021 هو زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي توافر الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض، مطمئنا المصريين بأن الكميات التي يتم توفيرها كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين الأدوية من قبل المواطنين، مشددا على تنفيذ مؤسسات الدولة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي الشأن المحلي أيضا أوضحت الصحف أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية تنتهي، اليوم، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية من تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، حيث تغلق أبوابها في الساعة الثانية ظهرا.

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وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أنه عقب إغلاق باب الترشح ستعلن الهيئة القائمة المبدئية للمرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة مشتملة رموزهم غدا، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري عقب نشرها بجريدتين واسعتي الانتشار حتى الثلاثاء المقبل، وتقوم المحكمة بالفصل فى الطعون على مدى أيام 22 و23 و24 يوليو، حيث تعلن القائمة النهائية للمرشحين 26 يوليو ومعها تبدأ فترة الدعاية الانتخابية.

من ناحية أخرى، تشارك، اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم في منتدى الإعلام والانتخابات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للصحافة؛ للحديث عن انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمبنى الإذاعة والتليفزيون.

وأبرزت الصحف إعلان وزير النقل المهندس كامل الوزير افتتاح المحطات الخمس بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الإنفاق قبل عيد الأضحى المبارك، وتشمل "الهايكستب وقباء وعمر بن الخطاب وهشام بركات والنزهة".

وأشار الوزير، خلال تفقده المحطات أمس، إلى أهمية محطة "عدلي منصور" كمحطة مركزية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل هي "محطة مترو الخط الثالث، ومحطة القطار الكهربائي (عدلي منصور- العاصمه الإدارية- العاشر من رمضان)، ومحطة السكك الحديدية (القاهرة- السويس)، ومحطة السوبرجيت، وأخيرا محطة لـ (BRT) للربط مع مطار القاهرة الدولي".

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر مالين بلومبرج إن الحكومة المصرية نجحت بفضل قيادة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطبيق برنامج وطني مبهر لتحسين وتوزيع شبكة الطرق على امتداد البلاد، مما جعل فوز الرئيس المصري في جائزه "بابا كارندياي" الرفيعة لبناء الطرق لعام 2020، التي تمنح على هامش الاجتماعات السنويه لبنك التنمية الإفريقي مستحقا عن جدارة.

وأكدت أن هذا الفوز ما هو إلا عرفان بالقيادة القوية التي أثمرت هذه الإنجازات الهائلة على صعيد تنمية الطرق في مصر، إضافة إلى البنية التحتية الأخرى الخاصة بالتنقل.

وأضافت أن النقل من أكثر القطاعات أهمية على صعيد الإسهام في الوصول لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وهو ما ترجم إلى الخطة الوطنية الرئيسية للنقل 2012 إلى 2023، التي تستهدف مصر من خلالها تعظيم العائدات الاقتصادية لقطاعات النمو عبر نظام نقل فعال، وأيضا الاستفادة من قاعدة قوية للبنية التحتية، والتي من شأنها اجتذاب استثمارات للقطاع الخاص محلية وأجنبية.

وأوضحت الممثل الإفريقي للبنك أن الإنجازات المنفذة بواسطة هذا البرنامج أسفرت عن إنشاء حوالي 4500 كيلو متر من الطرق الجديدة وتحسين الطرق القديمة، بينما يتم تخطيط 1200 كيلو متر أخرى.

وفي الشأن الدولي، أشارت الضحف إلى توالي ردود الفعل الإيجابية داخل ليبيا، بعد المؤتمر الناجح الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من مشايخ القبائل الليبية.

وسادت حالة من الارتياح في الشارع الليبي، فيما تواصلت التغريدات والمنشورات المؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء ومواطنين ليبيين، الذين تسابقوا في نشر صور اللقاء ومعها صور لعلم مصر، كما تصدر هاشتاج "السيسي" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر".

وميدانيا تسارعت وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية، وأفادت وكالات الأنباء هبوط طائرة شحن تركية في قاعدة "الوطية" الجوية ووصول التعزيزات التركيه لمليشيا مناطق "القداحية وبوقرين"، في المقابل استهدف الجيش الوطنى الليبى بالمدفعية تحركات عسكرية لمرتزقة جنوب شرقي مدينة مصراتة، وقام بنشر منظومتي دفاع جوي للدفاع عن سرت والجفرة، معلنا كامل استعداده لصد أي هجوم على المدينة والقاعدة الجوية.

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