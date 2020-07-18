شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشن حملات تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة تفتيشية مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، واللقاحات فى مختلف المحافظات لرصد أى مخالفات سواء العمل بدون ترخيص، أو وجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ضبط أى مخالفة.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحملات تنفذ تكليفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

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وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد كلف مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.