شكرا لقرائتكم خبر عن «قانون التصالح».. ارتباك فى سوق العقارات وجدل حول التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الجدل مع بدء المحافظات تلقى مقدم التصالح على مخالفات البناء من المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح خلال الفترة الماضية، فى المهلة التى حددتها الدولة حتى 30 سبتمبر المقبل، حيث اختلط الأمر فى فهم بعض الأمور المرتبطة بقانون التصالح، منها من سيدفع قيمة التصالح، ومن سيشملهم قانون التصالح.

المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية السابق، وأمين عام الإدارة المحلية الأسبق، أكد أن قرارات وتعليمات الرئيس بالتشديد على منع مخالفات المبانى وإحالة المخالف إلى المحاكمة العاجلة وإلزام الجميع بالعمل من أجل إنقاذ مصر من العشوائية والحفاظ على القيمة التاريخية والعمرانية للمدن وبناء مصر الحديثة.. أسعدت الجميع.

وأوضح «عبدالظاهر» أن سبب مأساة المحافظات هو التعديات ومخالفات المبانى والارتفاعات المخالفة، لأن الكثافات السكانية فى المدن أصبحت أكبر من قدرة تحمل شبكة الطرق وشبكات المرافق، فزادت أزمة المرور وأزمة النظافة وطفح الصرف الصحى لعدم قدرة شبكة الصرف على تحمل صرف هذه المبانى المخالفة، كما أصبح من الطبيعى أن تنقطع المياه والكهرباء، وأصبحت المدن لا تتحمل المزيد، وساءت الحالة المزاجية للمواطنين بسبب هذه الأزمات، وحَرَمت الارتفاعات المخالفة سكان العمارات الملتزمة من الشمس والهواء وأماكن انتظار السيارات بعد أن وصلت الارتفاعات إلى عشرين دورًا دون جراجات فى شوارع لا يزيد عرضها على ستة أمتار وهى غير مسموح فيها بأكثر من أربعة أدوار.

وطالب «عبدالظاهر» الحكومة بسرعة إنهاء تخطيط مناطق الامتداد العمرانى، وإلزام الجميع بالاشتراطات البنائية والارتفاعات المقررة لكل منطقة طبقا لاشتراطاتها وليس طبقا للقانون العام، ومتابعة تنفيذ الإزالات للمبانى المخالفة، وفتح الجراحات المغلقة وإدارتها بمعرفة اتحاد الشاغلين، وتفعيل دور شرطة الكهرباء وشرطة المرافق فى مساعدة الأحياء لإعمال القانون وتنفيذه على الجميع وتحصيل حق الدولة.

وتابع: «فقد المواطنون الإحساس بالأمان، فلا أحد يضمن السلامة الإنشائية ولا الصحية لهذه العقارات المخالفة، ولا أحد يعرف متى ستنهار العمارة، ولا على من ستنهار، ومن يتحمل مسؤولية الدم الذى سوف يسيل تحت أنقاضها، هل المقاول الذى خالف وقام بالبناء دون ترخيص أم المهندس الذى أشرف، أم مسؤول الإدارة المحلية الذى قام بعمل الإجراءات الورقية التى نص عليها القانون من قرارات إزالة ومحاضر للمخالفات وهى غير كافية للردع ولا حول له ولا قوة دون تعاون الأطراف الأخرى!».

وتساءل: «هل السبب هو تأخر الشرطة فى الدراسات الأمنية قبل تنفيذ الإزالة، أم السبب تكدس المحاكم بملايين القضايا للمخالفين وعدم صدور أحكام سريعة ورادعة، أم قيام شركات المرافق بتوصيل المرافق للمخالف دون الرجوع للمحليات، خاصة أنه الإجراء الوحيد الذى كانت تملكه المحليات للضغط على المخالف ومنعه من الاستفادة من مخالفته لحين انتهاء الدراسة الأمنية وتحديد موعد الإزالة، أم أن السبب هو ضعف التشريعات والقوانين وعدم تحديد المسؤوليات بين الجهات المختلفة، ومع هذا التضارب استمر المقاول يبنى بالمخالفة، والأحياء تقوم بعمل قرار الإزالة وترسله إلى قسم الشرطة ومحاضر المخالفات وترسلها إلى المحكمة، والشرطة تتأخر فى الدراسات الأمنية نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، ومحاضر المخالفات بالملايين ومتداولة منذ سنين فى المحاكم ومشاكلها كثيرة، وشركات المرافق تقوم بتوصل المياه والكهرباء للمخالفين دون الرجوع للمحليات، والمواطن يقوم بشراء السكن المخالف طالما وجد به المياه والكهرباء، خاصة أنه أرخص فى السعر؟!».

وقال المحافظ السابق إن المقاول يقوم ببيع الشقق المخالفة ويقبض الثمن استنادا إلى قيام الدولة بتوصيل المرافق للعقارات المخالفة بقرارات غريبة تساعده على بيع الشقق المخالفة ولا يتأثر بالإزالات المتأخرة ولا يتقدم للتصالح، لأنه قد باع شقق العقار بالكامل وتفرغ لبناء عقار مخالف جديد، وترك من اشترى فى المواجهة بعد أن سكن وقام بتوصل المرافق تحت سمع وبصر الدولة وكوّن أسرة واستقر، فهل بعد كل هذا نتهم المحليات وحدها بالفساد.. فإن كانت المحليات هى المسؤولة عن كل هذا الخراب وحدها، فكان الأولى أن يوضع فى السجون جميع المسؤولين عن هذا الكم من المخالفات؟!.

وأكد أن تحميل «المحليات» وحدها مسؤولية المخالفات دون باقى الأطراف إجحاف وضياع للحقوق والمسؤوليات، خاصة بعد أن أصبح واضحا للجميع الآن أن صعوبة تنفيذ الإزالة ترجع لوجود أطراف كثيرة مسؤولة عن مخالفات المبانى.

وأوضح أمين عام الإدارة المحلية الأسبق أنه عندما أصدرت الدولة قرارات للتصالح، لم يتقدم للتصالح إلا نسبة ضئيلة جدا من المخالفين، لأن صاحب العقار المخالف باع الوحدات السكنية وتخلص منها، لذا كان تفعيل إجراءات الضبط والإحضار للمخالف الإصلى وتحميله مبالغ التصالح ومبالغ إزالة المخالفات التى لن يتم التصالح عليها هو العدالة بعينها لتحقيق الردع للمخالف.

وتابع المحافظ السابق: «أصبح علينا الآن أن نلتزم جميعا بالقانون، ونقوم بتوجيه المواطنين بعدم شراء عقار مخالف، وأن نلزم شركات المرافق بالامتناع عن توصيل المرافق للمخالف نهائيا حتى نمنع السكن فى العقارات المخالفة وتسهيل عملية الإزالة وتنفيذها على المخالف الأصلى بدلا من الاصطدام بأسرة سكنت ولا ذنب لها إلا أنها اشترت الشقة بضمان قيام الدولة بتوصيل المرافق وكأنها شريك للمخالف فى تشجيع المواطن على الشراء، وعلى الأحياء عمل الإجراءات الورقية المضبوطة لتكون المخالفات باسم المالك الأصلى من واقع سجلات الضرائب العقارية (العوايد) للقضاء على ظاهرة الكحول، والتسهيل على القضاة فى المحاكم لسرعة إصدار أحكام رادعة على المخالف الفعلى تساعد فى وقف هذه الظاهرة التى دمرت المحافظات حتى يسود القانون على الجميع وتكون القاعدة دائما (لا بناء بدون ترخيص، ولا ترخيص بدون تخطيط، ولا مرافق بدون التزام بالترخيص)».

وطالب «عبدالظاهر» بضرورة قيام المحافظات بسرعة إنهاء تخطيط مناطق الامتداد العمرانى، وإلزام الجميع بالاشتراطات البنائية والارتفاعات المقررة لكل منطقة طبقا لاشتراطاتها وليس طبقا للقانون العام، ومتابعة تنفيذ الإزالات للمبانى المخالفة، وفتح الجراحات المغلقة وإدارتها بمعرفة اتحاد الشاغلين، وتفعيل دور شرطة الكهرباء وشرطة المرافق فى مساعدة الأحياء لإعمال القانون وتنفيذه على الجميع وتحصيل حق الدولة.

وقال: «الحديث الدائر الآن عن مصادرة العقار يجعلنا ندور فى فلك الإجراءات القضائية التى لن تنتهى، لأن الطعن على قرار المصادرة حق لكل مواطن، ويتدخل فيه أطراف أخرى كثيرة، وتستمر القضايا فى المحاكم سنين، ولا يعلم أحد النتيجة ستكون لصالح من، ومن سيصبح مسؤولا فى حالة انهيار العقار المخالف الذى تم بناؤه دون إشراف ودون الالتزام بالسلامة الإنشائية وبدون الالتزام بالاشتراطات الصحية، ونتحمل جميعا ذنب من سيموت تحت الأنقاض مع أول هزة أرضية بسيطة، ولا يغنى تقرير السلامة الإنشائية لأنه تقرير ظاهرى».

وأضاف: «لابد أن يعلم الجميع أن الدولة قوية، وتستطيع أن تحصل على حقها من قيمة المخالفة أو تكاليف الإزالة والتحسينات وتكاليف المرافق.. وغيرها بالطرق القانونية، والتى منها الحجز الإدارى، وهو أقوى من المصادرة وإجراءاتها القضائية الطويلة، وحتى لو صدر الحكم بأحقية الدولة فى المصادرة قد لا نستطيع أن نستفيد من العقار، خاصة أننا لا نضمن السلامة الإنشائية لهذه العقارات، وقد ندخل أيضا فى خلاف مع الساكن الذى اشترى من المخالف واستقر فى الوحدات السكنية، ونصبح نحن المسؤولين عن مشاكل العمارة وترميمها أو صيانتها، كما أن ترخيص البناء الصادر من جهة الإدارة ملزم للطرفين، فإذا التزم المرخص له بشروط الترخيص تلتزم الدولة بتوصيل المرافق له، ولا يحصل صاحب الترخيص على المطابقة التى تسمح له بتوصيل المرافق إلا إذا التزم بهذه الرخصة كاملة دون زيادة أو نقصان، ومن هنا نفهم أهمية عدم توصيل المرافق فى منع المخالفات».

ويرى الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، أن القانون فى مجمله فوق الممتاز ويعطى تسهيلات للمواطنين، ولكن هناك ملاحظات على القانون نأمل من الحكومة تعديلها بالتعاون مع مجلس النواب، منها أنه لم يشر من قريب أو بعيد للعقوبات فى حال عدم تنفيذ المواطن، بخلاف عملية الإزالة.

وأوضح أن هناك علاقة قوية بين هذا القانون وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، الخاص بإصدار التراخيص الخاصة بالبناء فى المادتين 99 و100، حيث إن الإزالة تكون على نفقة المخالف، بينما فى قانون المصالحات لم يقل الإزالة على نفقة المخالف أم على نفقة الدولة، خاصة أن الدولة المعدات لديها غير كافية على الإطلاق.

وتابع «عرفة»: كما أن القانون لم يحدد مَن المسؤول مسؤولية مباشرة.. هل هو صاحب العقار البائع أم المشترى أم أنها مسؤولية مشتركة، بخلاف أنه كان من المفترض أن يكون تنفيذ القانون منوطا بمديريات الإسكان فى 27 محافظة لأنهم متخصصون فى الإسكان والبناء؟!.

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وقال خبير الإدارة المحلية إن التصالح على مخالفات البناء ليس إلكترونيا، وهذا سيخلق نوعا من البيروقراطية فى إنهاء التصالح، لذا نأمل أن يكون إلكترونيا، وهذا ما يشير إليه القانون، كما أن القانون لم يشر إلى من تشملهم المصالحات.. هل من قام بالبناء فى 2008، أم قبل 20 أو30 سنة، أم المصالحة على الجميع لم تحدد المدة الزمنية؟.. كما أن مسألة آخر مدة للتصالح 30 سبتمبر خاصة بعد تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أعتقد أنها مدة غير كافة على الإطلاق حسب آخر تقرير صادر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب يتحدث عن 2 مليون و700 ألف عقار مخالف فى مصر.

وطالب خبير الإدارة المحلية، الحكومة، بمراجعة الأسعار الخاصة، لأن هناك أسعارا موحدة، ولكن بالتأكيد الأسعار فى القرى والمدن والمراكز حتى داخل المدينة والقرية الواحدة لا يجوز توحيدها تحت بند جدية التصالح، وهى 25%، كما أن توحيد المخالفات على الأدوار العالية والجراجات المفترض أن تترك لكل محافظة تدعو فيه المتخصصين من مديريات الإسكان للتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونقابة المهندسين ويتم تكوين أيضا لجنة تسعير من خلال المطورين العقاريين داخل كل محافظة لتحديدها كى لا تكون موحدة، ويكون فيها ظلما لبعض المواطنين.

ولفت «عرفة» إلى أن تحديد مدة السداد على 3 سنوات غير كافٍ على الإطلاق فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولو كانت الحكومة تريد الوصول للجدوى الصحيحة فلا تقل عن 10 سنوات، خاصة أن نسبة المتقدمين للتصالح قبل القرارات الأخيرة من العام الماضى لم تتعد 1%، فنأمل عدم توحيد رسوم جدية التصالح على حسب المنطقة.

واقترح المهندس عبدالله العمرى، الخبير الهندسى والإنشائى، أن المبالغ المقترحة كبيرة ومقبولة لبعض الفئات والأماكن، لكنها صادمة للبعض الآخر، خصوصا مع اختلاف المساحات واختلاف قيمة مقابل التصالح من محافظة لأخرى.

وأكد «العمرى» أن الفكرة جيدة إذا ما تمت دراستها وإعادة هيكلتها لكل محافظة على حدة، وفتح باب التصالح للجميع دون خرائط للكتل وحتى تاريخ إصدار القانون داخل وخارج الحيز العمرانى، خصوصا أن الدولة نجحت وبشكل كبير فى منع المخالفات فى ظل حالة الطوارئ والنيابات العسكرية والإزالات من المهد.

وطالب بأن يتم تفعيل اللجان ونزولها فورا، وإلغاء خرائط الكتل، وفتح باب التصالح للجميع حتى تاريخ إصدار القانون حتى نفتح الباب للتفاؤل والتصالح والتحصيل.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمى للوزارة، إن التصالح فى مخالفات البناء تضامنى وتشاركى بين جميع الأطراف، بدءا من صاحب الأرض ثم المقاول والكاحول وانتهاء بمن اشترى الوحدات السكنية، بمعنى أن العقار يتصالح ككل، كما هو واضح فى القانون بأن المصالحة على العين وحائزى العين مسؤولية تشاركية، مؤكدا أن التصالح فائدة لجميع أطرف العقار ككل، ويحول وضع أسود إلى وضع ناصع البياض.

وأضاف أن العنوان الرئيس والأساس فى دفع المخالفة يقع على من باع الوحدات السكنية للمواطنين، والدفع سيكون على العقار ككل، حيث سيتم فتح ملف تصالح للعقار ككل، فمثلا لو كانت الرخصة أرضى و5 أدوار، فبالتالى من السادس إلى العاشر مخالف، ولو الدور فيه 3 شقق، يكون هناك 15 شقة مخالفة، ويفتح للبرج كاملا أو العقار ملف تصالح.

وأوضح أنه يتم التصالح مع اتحاد الملاك، لأن التصالح على العقار ككل، وبالتالى نكون قد قننا وضعا مخالفا، بمعنى أنه أصبح مرخصا بعد التصالح بعد أن كان غير مرخص، وبالتالى لو أراد ملاك الأدوار المخالفة بيعها بعد التصالح هل سيتم البيع بنفس سعر الشراء وقت أن كانت عقارات مخالفة؟، بالتأكيد سيتم البيع بسعر أقل.

وتابع أن المقاول الذى يشارك على قطعة أرض لبنائها ويصدر الترخيص باسم صاحب الأرض أو المقاول الشريك، ثم يتم البيع لشخص مجهول اسمه «الكاحول»، يأخذ مبلغا مثلا 10 آلاف جنيه، يقوم صاحب الرخصة بالبيع له، وبعدها يقوم الكاحول بعمل توكيل للمقاول الذى يقوم بدوره بالبيع للكل، وبالتالى من قام بالبيع للكل يكون الأساسى والأصيل فى الموضع، ومعه صاحب الرخصة وأصحاب الوحدات، لأن من مصلحة المقاول المقبوض عليه فى النيابة العسكرية أن يتصالح وتسقط عنه المخالفة إداريا وليس جنائيا فقط، مشيرا إلى أن الموضع له شقان «جنائى وإدارى»، فالجهة الإدارية المختصة سواء كانت حيا أو هيئة مجتمعات عمرانية بعد إتمام التصالح تعطيه مصالحة، وشهادة المصالحة هذه تعد رخصة تحصن العقار ككل، وبالأخص الأدوار المخالفة التى تتحول إلى أدوار مرخصة.