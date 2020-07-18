شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لما بعد كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، أن الوزارة تعد الاستراتيجية الجديدة للتعليم في مصر بعد فيروس كورونا المستجد.

قال عاشور خلال مداخلة إلى برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة dmc، إن هناك 3 مليون طالب مقسمين على 27 كلية حكومية وجامعات خاصة وأهلية، وإنه وبعد 10 سنوات مليون ونص طالب زيادة على الجامعات، مشيرًا إلى أنه مهما كان يوجد منشأت جديدة فأنها لا يمكن استيعاب مثل هذه الأعداد.

لفت إلى أن الحال الآن يقع على عاتق التكنولوجيا والتعليم عن بعد، مشيرًا إلى أنه يتم تطوير البنية التحتية في التعليم للتلأم مع التعلم المدمج بتوجيهات من الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، حيث يتم الاعتماد على التعليم الرقمي والتكنولوجية.

أكد عاشور أن الوزارة أجرت استبيانًا يتعلق بالآراء في التعليم عن بعد، حيث تكون من 4 استبيانات ومحاور، الأول خاص بالتعليم العالي قبل أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة، أما الثاني هو استطلاع رأي المجتمع الأكاديمي، وهو يخص الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات العليا.

بالنسبة إلى المحور الثالث بحسب عاشور، فهو ما يخص حسابات المجتمع والصناعة ومحور ركائز سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، أما المحور الأخير، فهو ركائز سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وبحسب تلك الاستبيانات أكثر من 82% منهم، يريدون العمل بأسلوب الهجين ويكون من خلال المشاركة بين التعليم عن قرب والتعليم الإلكتروني (عن بعد) ويمكن البدء فيه من العام الدراسي المقبل.

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