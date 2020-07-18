شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشيد بجهود مصر لإنهاء أزمة ليبيا سياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتي، موقف دولة الإمارات الثابت بدعم المسار السياسى لحل الأزمة الليبية، مشيدا بالجهود المصرية لحل الأزمة فى ليبيا، بحسب صحيفة "العين" الاماراتية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مع سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، تناول العلاقات الاستراتيجية، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، ومستجدات الأوضاع بالمنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالجهود التى تبذلها مصر لحل الأزمة فى ليبيا بالطرق الدبلوماسية، مؤكدا أن أمن ليبيا واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والعربي.

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

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ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الروسى أهمية التعاون القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات وتبنى الفحوصات المتقدمة للكشف عن المصابين بالفيروس، وكذلك دعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين خلال أزمة جائحة كورونا مثمنا الحرص الروسى على دعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها روسيا الاتحادية لاحتواء "كوفيد - 19"، معربا عن تمنياته للشعب الروسى الصديق السلامة والرخاء.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين دولة الإمارات وروسيا، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتى البلدين، مشيراً إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك فى المجالات كافة.