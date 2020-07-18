شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب منياوي يعلن انطلاق مسابقة أون لاين «جيل مصر» لاكتشاف المواهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان محمد صلاح موعد انطلاق مسابقة «جيل مصر» لاكتشاف المواهب أون لاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك – يوتيوب»، وذلك الأسبوع المقبل، وذلك بمشاركة مئات المتسابقين بمختلف المواهب والفئات العمرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال محمد صلاح: هدف المبادرة خلق حالة من التفاؤل وإظهار نماذج ناجحة من أبناء أجيال مصر وإنتاج أعمال فنية وابتكارات وأشياء إيجابية نحتاج لإظهارها في مثل هذه الظروف، لرفع الروح المعنوية لأبناء الشعب المصري بعد تأثير أزمة فيروس كورونا السلبي على مختلف القطاعات.

وأكد أحمد وجيه المنسق الإعلامي للمسابقة، قرب انتهاء المرحلة الأخيرة من التجهيزات للمسابقة، تمهيداً لانطلاق المسابقة بصورة تليق بجيل مصر ومواهبهم الكبيرة، منوهاً أن المسابقة ستشكل حالة إيجابية ستسعد كل المصريين، خاصة وأنها ستجمع للمرة الأولى مواهب للأسوياء وذوي القدرات الخاصة بجانب تقديم مواهب متنوعه بجميع المجالات.

وأضاف أن المسابقة استمرت شهرين من العمل المتواصل لإنجاز مرحلة التحضير فقط، بدءَ انضمام المتسابقين، مروراً بالمواد المصورة ومراحل المونتاج وغيرها، بجهود ذاتيه من الفنان محمد صلاح، لحرصه على إبراز وتشجيع المواهب وخلق روح إيجابيه تساهم في تغيير المجتمع بصورة أفضل عن طريق جيل مصر.

يذكر أن «جيل مصر» قد أعلنت في وقت سابق انضمام مهند عماد الدين سفير الطفولة أحد النماذج المشاركة لذوي القدرات، والذي استجاب له الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدريس ماده احترام الأخر، بجانب عدد كبيره من المواهب.

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